video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة ويطمئن على استعدادات العيد

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:15 م
صور.. رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة ويطمئن على استعدادات العيد رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة
كتب محمد حجازى
إضافة تعليق
طالب الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، بعمل دراسة فورية لنقل الإداريين بالمستشفيات الجامعية إلى المقر الإدارى الجديد، واستغلال المكاتب الإدارية الحالية لزيادة سعة المستشفيات، واستخدامها كغرف جديدة للمرضى.
 
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمستشفيات، والتى تفقد خلالها أقسام رعاية القلب وقسم جراحة القلب والصدر والعظام وقسم جراحة المخ والأعصاب والعمليات الجراحية، كما شملت الجولة تفقد أعمال التوسعات والتجديدات لإنشاء قاعات جديدة بالطابق الثامن.
 
رافق القاضى خلال زيارته للمستشفى الدكتور حسام عبد العظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات.
 
كما طالب القاضى من إدارة المستشفى عمل دورة محاسبية لرصد تكلفة علاج المريض منذ دخوله إلى المستشفى، وحتى خروجه منها، تتضمن التكلفة الفعلية، ومدى ما تتحمله المستشفى، وبالتالى الدولة فى علاج المرضى، والذى يقدر بعشرات الملايين سنويا.
 
وخلال تفقده لأقسام المستشفى المختلفة استمع إلى شرح من عددا من الأساتذة ورؤساء الأقسام حول ما تقدمه هذه الأقسام من خدمة ورعاية وما تجريه من جراحات، حيث بلغت الجراحات التى تم إجراؤها فى قسم القلب والتى تبلغ 10 حالات يوميا بما يعادل 160 حالة شهريا.
 
كما استمع القاضى إلى شرح عن عدد الجراحات ونوعها التى أجريت فى أقسام العظام وجراحة القلب والصدر.
 
واطمئن القاضى على استعدادات المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة خلال فترة العيد .
 
وأكد القاضى فى تصريحات صحفية له، على أهمية توفير المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة لمواجهة العطلات وأيام الإجازات.
 
كما اطمئن القاضى على جاهزية المستشفيات وتوافر الأطقم الطبية فى مختلف الأقسام وأعضاء هيئة التمريض فى مختلف الأقسام العلاجية.
 
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة (2)
رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة

رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة (3)
رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة

رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة (4)
رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة

رئيس جامعة بنها يطمئن على المرضى (1)
رئيس جامعة بنها يطمئن على المرضى 
 
رئيس جامعة بنها يطمئن على المرضى (2)
رئيس جامعة بنها يطمئن على المرضى 

رئيس جامعة بنها يطمئن على المرضى (3)
رئيس جامعة بنها يطمئن صحة على المرضى 

رئيس جامعة بنها يطمئن على المرضى (4)
رئيس جامعة بنها يطمئن على صحة المرضى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد المقبل.. احتفالية كبرى للتميز العلمى بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها يقرر إسناد كافتريات الجامعة لشبابها الخريجين

مستشفى جامعة بنها تنجح فى إجراء 205 عمليات جراحية لقوائم الانتظار

جامعة بنها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الجامعة

مستشفيات جامعة بنها

تمريض




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة