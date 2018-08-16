صور.. رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفيات الجامعة ويطمئن على استعدادات العيد

كتب محمد حجازى

طالب الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، بعمل دراسة فورية لنقل الإداريين بالمستشفيات الجامعية إلى المقر الإدارى الجديد، واستغلال المكاتب الإدارية الحالية لزيادة سعة المستشفيات، واستخدامها كغرف جديدة للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمستشفيات، والتى تفقد خلالها أقسام رعاية القلب وقسم جراحة القلب والصدر والعظام وقسم جراحة المخ والأعصاب والعمليات الجراحية، كما شملت الجولة تفقد أعمال التوسعات والتجديدات لإنشاء قاعات جديدة بالطابق الثامن.

رافق القاضى خلال زيارته للمستشفى الدكتور حسام عبد العظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات.

كما طالب القاضى من إدارة المستشفى عمل دورة محاسبية لرصد تكلفة علاج المريض منذ دخوله إلى المستشفى، وحتى خروجه منها، تتضمن التكلفة الفعلية، ومدى ما تتحمله المستشفى، وبالتالى الدولة فى علاج المرضى، والذى يقدر بعشرات الملايين سنويا.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى المختلفة استمع إلى شرح من عددا من الأساتذة ورؤساء الأقسام حول ما تقدمه هذه الأقسام من خدمة ورعاية وما تجريه من جراحات، حيث بلغت الجراحات التى تم إجراؤها فى قسم القلب والتى تبلغ 10 حالات يوميا بما يعادل 160 حالة شهريا.

كما استمع القاضى إلى شرح عن عدد الجراحات ونوعها التى أجريت فى أقسام العظام وجراحة القلب والصدر.

واطمئن القاضى على استعدادات المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة خلال فترة العيد .

وأكد القاضى فى تصريحات صحفية له، على أهمية توفير المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة لمواجهة العطلات وأيام الإجازات.

كما اطمئن القاضى على جاهزية المستشفيات وتوافر الأطقم الطبية فى مختلف الأقسام وأعضاء هيئة التمريض فى مختلف الأقسام العلاجية.