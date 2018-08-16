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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:48 م
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صور.. دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بجهاز مدينة برج العرب بالإسكندرية

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:20 م
صور.. دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بجهاز مدينة برج العرب بالإسكندرية رئيس جهاز برج العرب
الإسكندرية جاكلين منير
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نظم جهاز مدينة برج العرب، غرب الاسكندرية دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز، وقد قام اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب، بمتابعة الدورات التدريبية بقاعة الإجتماعات لرفع كفاءة العاملين بالمركز بمرافقة رضوان محمد محمود مدير المكتب الفنى وحمادة خليفة سكرتير عام الوحدة المحلية بقرية ابو صير.
 
و قد حث اللواء محمد عقل على أهمية التميز وطالب جميع الحضور بالاجتهاد والعمل الجاد والانضباط وبزل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه بالاهتمام برفع كفاءة العاملين بالمركز.
 
و قد قامت هناء عبد المنعم مدير إدارة مراكز معلومات التنمية المحلية، بالتنسيق احدى المترجمين، بإلقاء محاضرة عن مدخل فى علم اللغة الانجليزية والترجمة ومقدمة فى علم الصوتيات والاستخدامات اللغوية وأهمية دراسة اللغات لموظفى الحكومة والفرد بشكل عام.
 
من جهة أخرى، قام جهاز مدينة برج العرب بأعمال تقليم الاشجار و تنسيق الحدائق، و رفع المخلفات و القمماة و ذلك فى اطار المظهر الجمالى للمدينة، فيما شنت ادارة التموين حملات على المخابز للت أكد من الالتازم بالمعايير التى وضعتها الوزارة من حيث وزن و جودة الخبز المنتج.
 
 
1 رئيس جهاز برج العرب
رئيس جهاز برج العرب

2 جانب الحضور
جانب الحضور

3 دورات تدريبية
دورات تدريبية

 


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