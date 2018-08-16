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صور.. حى وسط الإسكندرية يعاين العقار المنهار ..و يؤكد: صادر له 3 قرارات ترميم

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:49 م
صور.. حى وسط الإسكندرية يعاين العقار المنهار ..و يؤكد: صادر له 3 قرارات ترميم
الإسكندرية جاكلين منير
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أكدت بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط الاسكندرية، أنه جارى عرض ملف عقار منطقة غربال الذى تعرض لانهيار جزئى منذ قليل على لجنة العقارات الأيلة للسقوط، و إصدار قرار الترميم أو الهدم، و بناء على قرار اللجنة سيتم الإخلاء الجبرى للسكان حفاظا على أرواحهم.

و أشارت بهية عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن العقار صدر له 3  قرارات ترميم أخرهم كان عام  2012 ، موضحة أن  تنفيذ قرار الترميم يقوم به مالك العقار و على نفقته الخاصة و هو ما لم يستجيب له مالك العقار وأدى لاهيار السلم الداخلى.

يذكر أن انهيار جزئى بالسلم الداخلى للعقار  قد أدى الى إصابة شخصين و قد حاولت الاجهزة التنفيذية إخلاء العقار دون جدوى بسبب رفض السكان الاخلاء لعدم وجود مسكن بديل، و قام السكان بالبقاء داخل العقار على مسؤليتهم الشخصية.

انهيار جزئى بالعقار
انهيار جزئى بالعقار

 

رئيس الحى تتحدث الى السكان
رئيس الحى تتحدث الى السكان

 

رئيس الحى تعاين العقار
رئيس الحى تعاين العقار

 

معاينة اثار الانهيار
معاينة اثار الانهيار

 

سلم العقار
سلم العقار

 

العقار يقع بغربال
العقار يقع بغربال

 

معاينة سلم العقار
معاينة سلم العقار

 

انهيار جزء من السلم
انهيار جزء من السلم

 

انهيار السلم
انهيار السلم

 

 


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