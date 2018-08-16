صور.. تهالك محولات وأعمدة الكهرباء بقرية الهماص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى قرية الهماص بمركز المنشأة بسوهاج منذ فترة كبيرة كادت أن تودى بكارثة حقيقية نتيجة تهالك أعمدة الكهرباء وتساقطها على الأرض، بالإضافة إلى تهالك المحولات الرئيسة بالقرية، والذى يبلغ تعداد سكانها 15 ألف نسمة مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميا.

الكارثة الحقيقة جعلت الأهالى يخرجون عن صمتهم نتيجة سقوط الأعمدة على الأرض ورفعها مرة أخرى بمعرفة الأهالى، بالإضافة إلى تهالك المحولات، والتى تم تركيبها فى القرية منذ عام 1978، مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مما أثار استيائهم وحاولوا مرارا وتكرارا حل مشكلتهم بالشكاوى إلى المسئولين دون جدوى.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية الهماص بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج وتحدث مع الأهالى وقال فى البداية عادل أبو سليمان من أهالى القرية أنهم يعانون منذ سنوات طويلة من مشكلة الكهرباء وانقطاعها، بسبب تهالك المحولات والأعمدة والتى تسقط أحيانا على الأرض ويقوم الاهالى برفعها وتركيبها مرة اخرى ولقد قمنا بالتقدم بالعديد من الشكاوى للمسئولين دون جدوى ويعيش اهالى القرية فى ظلام دامس ساعات طويلة بسبب تهالك هذه المحولات والتى لها 40 عاما حتى الان.

ويطالب عادل المسئولين بالوحدة المحلية لمركز المنشاة والمسئولين بمديرية الكهرباء بتغيير محولات الكهرباء والأعمدة وخاصة وأن سقوطها قد ينذر بكارثة حقيقية من الممكن أن تسقط على أحد الاهالى أو تشتعل فيها النيران.

فيما قال بسام محمد وأحمد حنفى من أهالى القرية، أن الكهرباء تنقطع لعدة ساعات قد تصل إلى 7 ساعات متواصلة بالإضافة إلى تهالك الاعمدة والمحولات وأحيانا حدوث "قفلة" فى المحولات بسبب تهالكها فمشكلة الكهرباء ما زالت قائمة حتى الان رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين ولم ينظر الينا أحد.

ويضيف أهالى القرية أن أعمدة الكهرباء تسقط على الأرض وهناك 6 اعمدة أيضا بسبب تهالكها وفى كل مرة يقوم الاهالى برفعها وتركيبها بعيدا عن المسئولين مطالبين الوحدة المحلية والمسئولين بالتدخل لإنقاذ الاهالى من انقطاع الكهرباء المتواصل وسوء حالة المحولات والأعمدة فهل يستجيب المسئولين لمتطلباتنا.

ومن جانبه قال صلاح عبد الباسط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أنه سيتم ارسال فنى كهرباء من الوحدة المحلية لبحث مشكلة الاهالى وحلها مشيرا إلى أن خطة وزارة الكهرباء عام 2018 – 2019 هى تغيير جميع المحولات والأعمدة المتهالكة فى جميع قرى المنشاة.

ويضيف رئيس الوحدة المحلية أنه سيتم أيضا تغيير جميع مغذيات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة وسيتم الانتهاء من ذلك خلال هذه العام 2018 – 2019.



















