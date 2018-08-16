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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:52 م
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صور.. تنفيذ 16 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بالطود فى الأقصر

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:55 م
صور.. تنفيذ 16 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بالطود فى الأقصر جانب من أعمال الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود حملة إزالات مكبرة لـ 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية، صدر لهم قرار إزالة وثلاث حالات إزالة فى المهد بقرية الطود غرب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز الطود والجهات الأمنية بمركز شرطة البياضية ونقطة شرطه العديسات.
 
وقال مجلس مدينة الطود – فى بيان صحفى – إن الحملة نفذت أيضا أعمال هدم 2 ترنش صرف صحى خاص بالأهالى بمنطقة حاجر العديسات بحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى مقامة بالشارع العام وبدون ترخيص.
 
 
تنفيذ 16 حالة تعدي علي أراضي الدولة بمدينة الطود
إزالة 16 حالة تعد على أراضى الدولة بمدينة الطود

جانب من فعاليات ازالة التعديات بمدينة الطود
جانب من فعاليات إزالة التعديات بمدينة الطود

رجال المجلس خلال تنفيذ ازالة التعديات
تنفيذ إزالة التعديات
 
 
 

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