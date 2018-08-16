صور.. تعقيم مرشحات المياه بمحطة أرمنت الكبرى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بعمليات غسيل وتعقيم لمرشحات المياه بمحطة أرمنت الكبرى وذلك وفق الخطة المتبعة للتعقيم، والتى يشرف عليها معمل تحاليل المياه بأرمنت.

وأصدر المهندس علاء برعى مدير إدارة مياه الشرب بأرمنت - فى بيان صحفى - تعليماته ببدء عملية الغسيل بشكل كامل لضمان جودة المياه المنتجة، والتى يقوم بها عدد من الفنيين والعمال المدربين، بمتابعة الكميائى محمود عمر مدير معامل مياه أرمنت، وعدد من الكميائيين المتخصصين بأعمال التطهير والتعقيم للمرشحات.



شركة مياة الأقصر تغسل وتعقم مرشحات المياة بمحطة أرمنت الكبري (2)