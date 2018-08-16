video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعقيم مرشحات المياه بمحطة أرمنت الكبرى فى الأقصر

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:56 م
صور.. تعقيم مرشحات المياه بمحطة أرمنت الكبرى فى الأقصر شركة مياة الأقصر تغسل وتعقم مرشحات المياة بمحطة أرمنت الكبري
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بعمليات غسيل وتعقيم لمرشحات المياه بمحطة أرمنت الكبرى وذلك وفق الخطة المتبعة للتعقيم، والتى يشرف عليها معمل تحاليل المياه بأرمنت.

وأصدر المهندس علاء برعى مدير إدارة مياه الشرب بأرمنت - فى بيان صحفى - تعليماته ببدء عملية الغسيل بشكل كامل لضمان جودة المياه المنتجة، والتى يقوم بها عدد من الفنيين والعمال المدربين، بمتابعة الكميائى محمود عمر مدير معامل مياه أرمنت، وعدد من الكميائيين المتخصصين بأعمال التطهير والتعقيم للمرشحات.

 

شركة مياة الأقصر تغسل وتعقم مرشحات المياة بمحطة أرمنت الكبري (2)
شركة مياة الأقصر تغسل وتعقم مرشحات المياة بمحطة أرمنت الكبري (2)

 

شركة مياة الأقصر تغسل وتعقم مرشحات المياة بمحطة أرمنت الكبري (3)
شركة مياة الأقصر تغسل وتعقم مرشحات المياة بمحطة أرمنت الكبري (3)

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شركة مياه الأقصر تبدأ تركيب 108 وصلات للمناطق المحرومة بأرمنت

الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياة الشرب بالاقصر

اخبار مصر

غسيل شبكات المياة بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة