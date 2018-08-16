صور.. تحرير 13 محضرًا بمخالفات تموينية خلال حملة مكبرة فى سوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قد قامت بتحرير 13 محضر لمخالفات تموينية وصحية متنوعة، خلال حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى، استهدفت الاسواق والمحال التجارية، لضبط الاسعار والت أكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضبط الاسواق.

وأوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة لمتابعة الاسواق وضبط الاسعار للت أكد من سلامة السلع المعروضة الاسواق بمدينة البلينا بالاشتراك مع مسئولى الصحة، والطب البيطرى، والتموين، والإدارة الزراعية، والإد ارة التعليمية، والتفتيش المالى والادارى بالوحدة واسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لعدم اتباع الشروط الصحية العامة، و 4 محضر عدم اعلان عن الأسعار وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية.