صور.. النائب العام ومحافظ بورسعيد يفتتحان نيابة بورفؤاد الجزئية

بورسعيد - السيد فلاح

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الخميس، نيابة بورفؤاد أول وثانى وشرق التفريعة الجزئية بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المحامى العام لنيابات بورسعيد ومدير أمن بورسعيد، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، ولفيف من أعضاء النيابة.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد، على أن المبنى نتاج التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ويأتى استجابة لأهالى مدينة بورفؤاد لتوفير الجهد والوقت عليهم، وتسهيل الإجراءات عليهم.

وأشاد المستشار نبيل صادق النائب العام، بمجهودات محافظة بورسعيد للتيسير على مواطنيها المتعاملين مع الجهات القضائيه المختلفة، مشيرا إلى أهمية افتتاح المبنى الجديد لنيابات بورفؤاد أول وثانى وشرق بورسعيد فى خدمة أهالى بورفؤاد والكيانات الاقتصادية الجديدة بمنطقة شرق بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.