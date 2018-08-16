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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:00 م
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صور.. الأمطار تضرب العاصمة البريطانية "لندن" وسط تحذيرات الأرصاد الجوية

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:35 م
صور.. الأمطار تضرب العاصمة البريطانية "لندن" وسط تحذيرات الأرصاد الجوية الأحوال الجوية فى لندن
كتب حازم عادل تصوير وكالات
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هطلت أمطار غزيرة فى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مما دفع المواطنون للاحتماء بالمظلات وأوراق الصحف والأكياس البلاستيكية، خلال تجولهم فى شوارع العاصمة لندن، من الأمطار لتى تضرب البلاد، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
 
وكانت موجة حر شديدة اجتاحت دول الاتحاد الأوروبى، فى الأسابيع الأخيرة، وسجلت درجات الحرارة معدلات غير مسبوقة،  وتسببت في بعض الدول بإشعال الحرائق، الأمر الذي دفع لدق ناقوس الخطر.
 
وأرجع الخبراء السبب فى هذا الارتفاع القياسى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى، مشيرين إلى أن درجات الحرارة تتناسب طردياً مع الظاهرة.
 
شوارع لندن تغرق بسبب الامطار
شوارع لندن تغرق بسبب الامطار
المظلات السبيل الوحيد للانجليز للحماية من الامطار الغزيرة
المظلات السبيل الوحيد للإنجليز للحماية من الأمطار الغزيرة
 
الانجليز يتسلحون بالمظلات
الانجليز يتسلحون بالمظلات
 
الانجليز يهربون من الامطار
الانجليز يهربون من الامطار
 
الانجليز يحمون أنفسهم بالمظلات من مياة الأمطار
الانجليز يحمون أنفسهم بالمظلات من مياة الأمطار

الشعب النجليزى يواجه طقس سئ وامطار غزيرة

الشعب النجليزى يواجه طقس سئ وامطار غزيرة
 
امطار غزيرة تضرب شوارع لندن
امطار غزيرة تضرب شوارع لندن
 
امطار غزيرة فى لندن
امطار غزيرة فى لندن
 
سيدة تحتمى من مياة الأمطار
سيدة تحتمى من مياة الأمطار
 
انجلترا تعانى من سوء الأحوال الجوية
انجلترا تعانى من سوء الأحوال الجوية
 
سوء الاحوال الجوية فى انجلترا
سوء الاحوال الجوية فى انجلترا
 
لندن تغرق من مياة الأمطار
لندن تغرق من مياة الأمطار
غرق لندن فى بالامطار
غرق لندن فى بالامطار
طقس سيئ يضرب انجلترا
طقس سيئ يضرب انجلترا

 


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