صور.. الأمطار تضرب العاصمة البريطانية "لندن" وسط تحذيرات الأرصاد الجوية

كتب حازم عادل تصوير وكالات

هطلت أمطار غزيرة فى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مما دفع المواطنون للاحتماء بالمظلات وأوراق الصحف والأكياس البلاستيكية، خلال تجولهم فى شوارع العاصمة لندن، من الأمطار لتى تضرب البلاد، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت موجة حر شديدة اجتاحت دول الاتحاد الأوروبى، فى الأسابيع الأخيرة، وسجلت درجات الحرارة معدلات غير مسبوقة، وتسببت في بعض الدول بإشعال الحرائق، الأمر الذي دفع لدق ناقوس الخطر.

وأرجع الخبراء السبب فى هذا الارتفاع القياسى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى، مشيرين إلى أن درجات الحرارة تتناسب طردياً مع الظاهرة.



شوارع لندن تغرق بسبب الامطار



المظلات السبيل الوحيد للإنجليز للحماية من الأمطار الغزيرة



الانجليز يتسلحون بالمظلات



الانجليز يهربون من الامطار