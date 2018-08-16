صور..اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى كولومبيا للمطالبة بإقالة الحكومة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

اندلعت اشتباكات وأعمال عنف وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، احتجاجا على حكومة الرئيس إيفان دوكى والمطالبة بإقالتها داخل الجامعة الوطنية فى بوجوتا.

واندلعت المظاهرات التى تحولت إلى ساحة معركة بين المحتجين وقوات الأمن التى أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين قذفوا الأمن بالحجارة .

وبحسب صور أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشرطة قد استخدمت فى العاصمة بوجوتا مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة .



أحد المتظاهرين يلقى على الشرطة زجاجة



اشتباكات عنيفة



اطلاق الغاز المسيل لتفريق الاحتجاجات



الشرطة تستخدم مدافع المياه



الغاز المسيل للدموع بمحيط المتظاهرين



المتظاهرين يلقون الحجارة على الشرطة



جانب من أعمال العنف



جانب من العنف فى كولومبيا



شرطى يضرب قنبلة غاز على المحتجين



كر وفر بين الشرطة والمحتجين



متظاهر يضع فى يده حجارة