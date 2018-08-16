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الخميس، 16 أغسطس 2018 07:54 م
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صور.. استكمال مشروع رصف طريق موط الدهوس فى الداخلة

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:34 م
صور.. استكمال مشروع رصف طريق موط الدهوس فى الداخلة استكمال مشروع رصف طريق موط الدهوس
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أعمال مشروع رصف طريق موط الدهوس بتكلفة تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه تنفيذ فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالداخلة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 3 كيلو متر ويجرى استكمال رصف مسافة 7 كيلو من بئر 3 موط إلى قرية الدهوس على طول امتداد الطريق انتهاء بقرية الراشدة.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مشروع رصف طريق موط الدهوس ضمن أعمال مشروعات رصف الطرق الداخلية لمركز الداخلة والقرى التابعة له ضمن أعمال خطة رصف الطرق حيث تم الانتهاء من اعمال رصف طريق موط الشيخ والى بطول 15 كيلو متر وجارى استكمال باقى اعمال الرصف .

جانب من المشروع
جانب من المشروع

 

رصف طريق موط الدهوس
رصف طريق موط الدهوس

 

تكلفة المشروع 21 مليون جنيه
تكلفة المشروع 21 مليون جنيه

 

اثناء تجهيز الطريق
اثناء تجهيز الطريق

 

معدات الطرق
معدات الطرق

 

تكسير الطبقة القديمة
تكسير الطبقة القديمة

 

تجريف التربة
تجريف التربة

 

اعمال الرصف
اعمال الرصف

 

استكمال اعمال الرصف
استكمال اعمال الرصف

 

فريق العمل اثناء الرصف
فريق العمل اثناء الرصف

 


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