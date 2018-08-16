صور.. استكمال مشروع رصف طريق موط الدهوس فى الداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أعمال مشروع رصف طريق موط الدهوس بتكلفة تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه تنفيذ فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالداخلة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 3 كيلو متر ويجرى استكمال رصف مسافة 7 كيلو من بئر 3 موط إلى قرية الدهوس على طول امتداد الطريق انتهاء بقرية الراشدة.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مشروع رصف طريق موط الدهوس ضمن أعمال مشروعات رصف الطرق الداخلية لمركز الداخلة والقرى التابعة له ضمن أعمال خطة رصف الطرق حيث تم الانتهاء من اعمال رصف طريق موط الشيخ والى بطول 15 كيلو متر وجارى استكمال باقى اعمال الرصف .



جانب من المشروع



رصف طريق موط الدهوس



تكلفة المشروع 21 مليون جنيه



اثناء تجهيز الطريق



معدات الطرق



تكسير الطبقة القديمة



تجريف التربة



اعمال الرصف



استكمال اعمال الرصف