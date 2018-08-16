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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:45 م
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صور.. إزالة الإشغالات بساحة المرسى أبو العباس استعدادا لعيد الأضحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:20 م
صور.. إزالة الإشغالات بساحة المرسى أبو العباس استعدادا لعيد الأضحى جانب من إزالة الإشغالات
الإسكندرية جاكلين منير
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شن حى الجمرك شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة بقيادة المهندس حنفى محمد رئيس حى الجمرك ومدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى الإدارة، وذلك  فى إطار محاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وإعادة الانضباط للشارع السكندرى.

وتوجهت الحملة إلى شارع السيد محمد كريم وميدان المساجد وساحة مسجد المرسى أبو العباس، وتم إزالة الإشغالات، وإزالة سرقات التيار، وإزالة الشوادر وفتح وتوسعة الشوارع والأسواق للمارة، وإزالة شتى أنواع إشغالات الطريق، ومازالت الحملات مستمرة فى نطاق حى الجمرك.

من جهه أخرى، شن حى الجمرك اليوم حملة بقيادة المهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى الجمرك وإدارة المشروعات، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 12 ش الجزائر لمخالفته شروط الترخيص الصادر له، والتابع لدائرة قسم اللبان، وتم فك الشدة الخشبية بالكامل، والتحفظ على المهمات والأدوات المستخدمه وإيداعها ديوان عام الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

 

حملة الجمرك (1)
حملة الجمرك 

 

حملة الجمرك (2)
حملة الجمرك 

 

حملة الجمرك (3)
حملة الجمرك 

 

 


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