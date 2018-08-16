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"صحة الغربية" تواصل حملاتها للكشف عن المصابين بفيروس سى

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:26 م
"صحة الغربية" تواصل حملاتها للكشف عن المصابين بفيروس سى الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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قامت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمد شرشر وكيل الوزارة، بعمل حملات للكشف على المواطنين، وإكتشاف الحالات المصابة بفيروس سى وصرف العلاج لهم.
 
وصرح وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، بأن إجمالى عدد المترددين على العيادات المتنقلة 52857 مواطن، وتم فحص 50558 عينة، واكتشاف 3995 حالة ايجابية PCR، وتم تسليم 1957 العلاج المجانى للفيروس، وتحويل 1218 حالة إلى لجنة العلاج.
 
واضاف، بأنه تم فحص 10674 متردد على المراكز الطبية، وبفحص 10104 عينة تبين ايجاببة اصابة 551 حالة بالمرض، وتم تحويل 478 إلى لجنة العلاج.
 
وأشار، أنه تم فحص 94580 عينة للعاملين بالقطاع الصحى، ومرضى الاقسام الداخلية بالمستشفيات، وتبين ايجابية اصابة 12920 حالة بالمرض، و81660 حاله سلبية، مبينا أن نسبة إيجابية الاصابة بالمرض بلغت 13.66%؜.
 
ووجه محافظ الغربية، بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص للإكتشاف المبكر لهذا المرض، وكذا توفير العلاج وصرفة للمرضى بأقصى سرعة، والمتابعة المستمرة للحالات المرضية.
 

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