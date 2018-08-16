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شرطة التموين تضبط 8 طن أسماك وجمبرى فاسدة قبل طرحها بالأسواق

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:57 م
شرطة التموين تضبط 8 طن أسماك وجمبرى فاسدة قبل طرحها بالأسواق أسماك فاسدة - صورة أرشيفية
كتب:محمود عبد الراضى- دينا الحسينى
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ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، القبض على المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتجميع أسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.
          
وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين والتجارة، قيام مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية من أسماك مختلفة الأنواع معبأة داخل عبوات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها وكذا كميات من "الجمبرى" غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها لطرحها للبيع للجمهور بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ترافقها لجان من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، بمداهمة الثلاجة المشار إليها أسفرت عن ضبط المدير المسئول وضبط كمية قدرها  1.074  طن سلع غذائية "جمبرى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها.
 
وضبط 6.500  طن سلع غذائية "أسماك مختلفة الأنواع" معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات بدون مستندات وبفحصها بمعرفة اللجنة تبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الرائحة والملمس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
 
 

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حوادث اليوم




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