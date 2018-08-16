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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:05 م
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شاهد 6 صور نادرة عن الحج والكعبة المشرفة لم تراها من قبل

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:05 م
شاهد 6 صور نادرة عن الحج والكعبة المشرفة لم تراها من قبل الكعبة المشرفة
كتب هيثم سلامة
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قبل موسم الحج، تشهد مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الصورالمنتشرة حول الحج، وللكعبة المشرفة، لذلك وثقت دارة الملك عبد العزيز، والتى تم إنشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية، تواريخ وقصص تلك الصور وتواريخها، والتى تعكس تاريخ أداء تلك الفريضة فى القرن الماضى. 

1. السيول فى مكة

ومن أبرز الصور التى وثقتها دائرة الملك عبد العزيز السيول التى هطلت على مكة المكرمة، حيث ذكرت أن الصورة تعود إلى يوم الجمعة عام 1369 هجرياً، 1950 ميلادياً، حيث شهدت مدينة مكة المكرمة عبر تاريخها العديد من السيول.

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2. الملك عبد العزيز محرماً فى الحج منذ حوالى 100 عام.

لقطة نادرة للملك عبد العزيز بملابس الإحرام، ويظهر على يمينه الملك سعود، وفؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية السعودية الأسبق، ورشدى الصالح مدير جريدة أم القرى الأسبق، ووثقت دارة الملك عبد العزيز الصورة التى تعود إلى مجلة اللطائف المصورة المصرية، ونشرت  فى العدد رقم 1053  فى  1912 م.

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3. أول صورة ملونة للكعبة المشرفة.

وترجع الصورة الفوتوغرافية الملونة إلى المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية وتعود إلى عام 1952، وذلك وفقا لأرشيف دارة الملك عبد العزيز.

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4. مقام سيدنا إبراهيم. 

وفقا لدارة الملك عبد العزيز ، قد حرص الملك فيصل على تيسير الطواف للحجاج والمعتمرين، حيث أمر بتغيير مقصورة مقام إبراهيم -عليه السلام، ليتم توفير أكثر من 15 متر مربع من مساحة المطاف للطائفين. 
 
مقام سيدنا إبراهيم
مقام سيدنا إبراهيم
 

5. ملوك المملكة حجاجاً.

ضم أنفوجراف، صورة لملوك المملكة العربية السعودية خلال أدائهم الحج، من تأسيسها. 

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6 . رفع ستار الكعبة المشرفة.

الكعبة المشرفة بعد رفع أستارها فى عهد الملك سعود قبل64 عاما، حيث بدأت عادة رفع الأستار منذ صدر الإسلام كإشهار لدخول وقت الحج، وتعود الصورة إلى عام 1954.

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دارة الملك عبد العزيز

صور الكعبة

الحج

الحرم الشريف




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