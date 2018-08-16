شاهد.. أقدم دار لرعاية الفتيات في مصر بعد تطويرها

منة الله حمدى

دار رعاية الفتيات بالعجوزة، إحدى مؤسسات الدولة المأهولة برعاية الفتيات بلاى ماوى، تم تطوير الدار من خلال برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضمامن وصندوق تحيا مصر، هذا بتكلفة قدرها 7,823,750 مليون حنيه، حيث تم تطوير البنية التحية ، التجهيزات , وسد العجز الوظيفى وتطوير البرامج والأنشطة،وقد تم إفتتاحها بالأمس في 14 أغسطس 2018.

ويحتوي الدار على أول نموذج متكامل لتقديم الخدمات للفتيات، يشمل "أول مركز تصنيف للفتيات في مصر، ودارَيْ ضيافة وإقامة، ووحدة مشورة أسرية ودمج، ومكتب مراقبة اجتماعية، بجانب استحداث عدد من الأنشطة مثل "الزومبا، وحجرة للحكي والفضفضة، وأخرى للأنشطة النفسية، وثالثة لتنمية المهارات وتطوير الورش التدريبية مثل الخياطة والخرز والكروشيه"

ويعود تاريخ إنشاء هذه المؤسسة إلى عام 1930 بعد أن تبرعت بالمبنى إحدى أميرات الأسرة المالكة على سبيل الهبة لرعاية أبناء السبيل في مدينة القاهرة، ثم تم تحويلها إلى مؤسسة للفتيات عام 1962 تتبع الإتحاد العام لرعاية الأحداث، وبعد ذلك ضمت بقرار جمهورى لوزارة الشئون الإجتماعية في شهر مارس 1964 ، ثم لمديرية الشئون الإجتماعية بالجيزة بالقرار رقم 152 لسنة 1969 ، وأخيرًا أسندت لجمعية الدفاع الإجتماعى بالجيزة بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1981 .

تبلغ مساحة المؤسسة حوالى 5776 متر مربع ، وتستوعب ما يقرب من 250 فتاة .

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