شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة "العربية"، تقرير مصورا عن أزمة الليرة التركية وتراجعها المستمر أمام الدولار، والتدهور التى تمر به الليرة التركية، فبما يؤكد خبراء إنه بعد إعلان أمير قطر تميم بن حمد ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار يعد الرقم بسيط ولا يمكنه سد العجز.

وأضاف التقرير، أن الاستثمارات القطرية لا تتمكن من سد الفجوة البالغ عددها 77.06 مليار دولار فى عام 2017، كما أن قيمة الواردات تبلغ 234.16 مليار دولار، والصادرات 157.09 مليار دولار، أبرز هذه الواردات 6% من نصيب الولايات المتحدة، فيما وصل التضخم إلى 16% وهو الأعلى من 14 عاما.

وتابع التقرير أن الأزمة بدأت على إصرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على عدم رفع معدلات الفائدة فى زيادة معدلات التضخم، فضلا على زيادة فرض سيطرته على البنك المركزى التركى فقام بتعيين صهره بيرد البيرك وزيرا للمالية للتحكم فى الاقتصاد التركى.