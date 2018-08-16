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شاب يهرب من مخالفة مرورية وخبراء المفرقعات يفحصون سيارته بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:46 ص
شاب يهرب من مخالفة مرورية وخبراء المفرقعات يفحصون سيارته بمدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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اشتبه رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فى سيارة ملاكى بزجاج فاميه، مركونة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر، مساء،  حيث تم الاستعانة بخبراء المفرقعات وتبين عدم احتوائها على أى مواد ذات خطورة.

وقال شهود عيان، أن قائد السيارة "شاب" فوجىء بكمين شرطة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر، فأسرع لأحد الشوارع الجانبية، لعدم حمله رخصة السيارة، حيث أنها خاصة بأحد اصدقائه، إلا أنه فوجىء أن الشارغ مغلقا، مما دفعه لترك السيارة .

وأضاف شهود العيان أن دورية أمنية اشتبهت فى السيارة وتم الاستعانة بخبراء المفرقعات، وتبين من خلال فحصها عدم احتوائها على أى مواد خطرة، وأثناء عملية الفحص حضر قائد السيارة واصطحبه رجال المباحث إلى قسم الشرطة.

 


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