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سفير السعودية لدى واشنطن: لن نسمح لميليشيا الحوثى بأن تصبح حزب الله آخر

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:54 م
سفير السعودية لدى واشنطن: لن نسمح لميليشيا الحوثى بأن تصبح حزب الله آخر سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان
أ ش أ
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قال سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان ، اليوم الخميس ، إن المملكة لن تسمح لميليشيا الحوثى بأن تصبح حزب الله آخر ، مشيرا إلى أن هذا ما يسعى إليه النظام الإيرانى.

وأضاف خالد بن سلمان ، فى سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، " إن النظام الإيرانى يقوم ، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ للحوثييين ، بدعمهم بمدربين من ميليشيات حزب الله لمد الحوثيين بالخبرات لاستكمال حربهم على الشعب اليمنى".

وتابع " إن وجود عناصر قتالية لما يسمى بحزب الله فى اليمن يثبت أن النظام الإيرانى قد أوكل مهمة تدريب أتباعه الحوثيين لهذا الحزب الإرهابى ، كما يؤكد أن الميليشيات والعصابات الطائفية التابعة لإيران تعمل معا لنشر الفوضى والدمار فى المنطقة والبلدان التى تتواجد بها".

وأضاف "كشفت عملية سابقة قامت بها قوات خاصة للتحالف عن أدلة بخصوص دور ما يسمى بحزب الله فى اليمن ، وتقديمه التدريب المباشر للحوثيين فى أساليب الخداع وتهريب المقاتلين والأسلحة بين المدنيين، مؤكدة دور النظام الإيرانى المباشر فى إطالة أمد الصراع فى اليمن الشقيق".


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