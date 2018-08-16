سفر وعودة 1941 مصريًا وليبيًا و311 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1941 مصريًا وليبيًا و311 شاحنة، فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1333 إلى الجانب الليبى، بينهم 340 مصريا و993 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 608 بينهم 562 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و46 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك، وحتى الآن إلى 414 ألفا و652 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 237 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 74 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية بالمنطقة الشرقية.