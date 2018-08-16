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سعر اليورو اليوم الخميس 16-8-2018 فى مصر والعملة تعاود الارتفاع أمام الجنيه

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:56 م
سعر اليورو اليوم الخميس 16-8-2018 فى مصر والعملة تعاود الارتفاع أمام الجنيه اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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عاود سعر اليورو الأوروبى الارتفاع أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الخميس 16-8-2018، آخر أيام الأسبوع المصرفى، وذلك بعد أن شهدت العملة الأوروبية تراجعًا فى سعرها خلال تعاملات الأمس.
 
 
بالرغم من أن سعر اليورو عالمياً يعانى من أزمة حاليا بسبب انهيار الليرة التركية والتى اثرت سلباً عليه، إلا انه فى السوق المصرى، يتذبذب سعره بين التراجع والارتفاع مقابل العملة المحلية، فبعد أن كان مرتفعاً فى تعاملات يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، تراجع سعر اليورو  فى تعاملات أمس، معاودا الارتفاع اليوم.
 
 
سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.15 جنيها للشراء، و 20.37 جنيها للبيع، وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال التعاملات اليومية لليوم الخميس، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.19 جنيه للشراء
20.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.15 جنيه للشراء
20.38 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.15 للشراء
20.38 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

20.20 جنيه للشراء
20.52 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.22  للشراء
20.44  جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.24  جنيه للشراء
20.45  للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.18 جنيه للشراء
20.40 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 

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