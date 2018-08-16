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ركن سيارة يتسبب في نشوب مشاجرة ببولاق الدكرور

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:40 م
ركن سيارة يتسبب في نشوب مشاجرة ببولاق الدكرور مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين صاحب محل ومحامي بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام المحل ببولاق الدكرور، وتبادل الطرفين الاعتداء،  وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص. 

وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين محامي وبين صاحب محل بسبب الخلاف على ركن المحامي لسيارته أمام المحل، وخلال المشاجرة تدخل عدد من أنصار الطرفين وتم إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

 
وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 


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