رغم التوترات العالمية.. الاحصاء الأوروبى: انخفاض منطقة اليورو أقل من المتوقع

(رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات اليوم الخميس إن فائض تجارة السلع لمنطقة اليورو انخفض أقل من المتوقع فى يونيو ، بما يشير إلى أن المنطقة ربما تستوعب توترات التجارة العالمية على نحو أفضل من المتوقع.

وفى حين أحدثت المخاوف بشأن حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة اضطرابا بالأسواق فى الربع الثانى من العام، فإن تلك المخاوف انحسرت بعد أن توصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى اتفاق الشهر الماضي.

وقال يوروستات إن المنطقة التى تضم 19 دولة حققت فائضا فى تجارة السلع بقيمة 22.5 مليار يورو (25.59 مليار دولار) فى يونيو انخفاضا من 25.7 مليار قبل عام، لكن هذا الرقم يزيد كثيرا عن الثمانية عشر مليار يورو التى توقعها سبعة اقتصاديين فى استطلاع أجرته رويترز.

كما زادت واردات منطقة اليورو 8.6 %فى يونيو فإن الصادرات ارتفعت 5.7 %.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبى ككل، فقد زادت صادراته إلى الولايات المتحدة 3.9 %فى النصف الأول من 2018، بينما انخفضت الواردات 2.4 %مما عزز الفائض التجارى للاتحاد الأوروبى مع أكبر شركائه التجاريين.

وتُضاف هذه البيانات إلى سلسلة من الأنباء الاقتصادية الجيدة لأوروبا بعد بعض المؤشرات السلبية الصادرة فى وقت سابق. ويوم الثلاثاء، عدل يوروستات بالزيادة تقديراته للنمو الاقتصادى لمنطقة اليورو فى الربع الثانى من العام.