رئيس كوريا الجنوبية يطالب البرلمان بالمصادقة على بيان "بانمونجوم"

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طلب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إين من البرلمان المصادقة على بيان "بانمونجوم" قبل انعقاد قمة بين الكوريتين فى بيونج يانج الشهر القادم.

وذكرت الإذاعة الكورية "كى بى إس" أن مون أجرى لقاءً مع زعماء الكتل البرلمانية للمعسكرين الحاكم والمعارض فى مقر الرئاسة، وقال إنه يرغب فى أن يقوم بعض ممثلى البرلمان بزيارة إلى بيونج يانج فى أثناء مؤتمر القمة القادم بين الكوريتين حتى يضعوا أساسًا للمحادثات البرلمانية بين الكوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن لقائه مع زعماء الكتل البرلمانية فى المعسكرين الحاكم والمعارض جاء لأول مرة منذ عام و3 أشهر، وهذا بعد اللقاء الذى جرى فى شهر مايو من العام الماضي.