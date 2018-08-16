video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يطالب البرلمان بالمصادقة على بيان "بانمونجوم"

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:42 م
رئيس كوريا الجنوبية يطالب البرلمان بالمصادقة على بيان "بانمونجوم" رئيس كوريا الجنوبية وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
إضافة تعليق

طلب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إين من البرلمان المصادقة على بيان "بانمونجوم" قبل انعقاد قمة بين الكوريتين فى بيونج يانج الشهر القادم.

وذكرت الإذاعة الكورية "كى بى إس" أن مون أجرى لقاءً مع زعماء الكتل البرلمانية للمعسكرين الحاكم والمعارض فى مقر الرئاسة، وقال إنه يرغب فى أن يقوم بعض ممثلى البرلمان بزيارة إلى بيونج يانج فى أثناء مؤتمر القمة القادم بين الكوريتين حتى يضعوا أساسًا للمحادثات البرلمانية بين الكوريتين.

تجدر الإشارة إلى أن لقائه مع زعماء الكتل البرلمانية فى المعسكرين الحاكم والمعارض جاء لأول مرة منذ عام و3 أشهر، وهذا بعد اللقاء الذى جرى فى شهر مايو من العام الماضي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس كوريا الجنوبية: لن يتم استخدام الجيش لتحقيق أغراض سياسية مرة أخرى

أمريكا: المحادثات مع كوريا الشمالية تتحرك "فى الاتجاه الصحيح"

كوريا الجنوبية تقترح البدء بالاندماج مع نظيرتها الشمالية بخطوط سكك حديدية

رئيس كوريا الجنوبية: سنسعى إلى إقامة علاقات مستقبلية مع اليابان

أمريكا تفرض عقوبات على شركات متورطة فى عمليات شحن مع كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سياسة




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة