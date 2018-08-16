رئيس بعثة الحج لأهالى شهداء الشرطة: نعيش فى سلام بسبب تضحيات أبنائكم

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي

قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية، نعيش فى أمن وسلام بسبب تضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن.

وأضاف رئيس بعثة الحج، على هامش زيارته لأسر شهداء الشرطة الحجاج بمكة، أن الجميع يفخر بشهداء الشرطة الأبرار الذين شرفوا ذويهم فى حياتهم وبعد مماتهم.

وتابع رئيس بعثة الحج، الحرب ضد الإرهاب لا تعنى أن نمسك جميعاً السلاح، ولكن هناك الحرب الفكرية، فيجب جميعاً أن نحذر من خطورة الإرهاب وفكره الهدام، وهذه مسئولية تقع على عاتق الجميع.

ولفت رئيس بعثة الحج، إلى أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثال في التضحية وتقديم الذات فداءً للأوطان، معرباً عن استعداده لتقديم كل التسهيلات لأسر شهداء الشرطة الذين حضروا لزيارة بيت الله الحرام، طالباً منهم الدعاء لمصر أن ينصرها المولى عز وجل.