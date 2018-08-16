رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض لتنفيذ مشروعات خدمية بالمحافظات خلال عامين

كتبت هند مختار

أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية عنصر "الإنجاز" فى تنفيذ المشروعات التى تقدم خدماتها للمواطنين، وتسهم فى تيسير سبل الحياة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة فى صعيد مصر، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظات المختلفة، بحيث تتضمن تلك القرارات شرطاً يتعلق بضرورة أن يتم تنفيذ تلك المشروعات خلال عامين من تاريخ استلام الموقع، على أن يُلغى التخصيص وتسحب الأرض حال مخالفة هذا الشرط.

وشملت تلك القرارات تخصيص قطع أراضِ بكل من عزبة الباجور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالإيجار الاسمى لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي، وكذا بناحية قرية البرادعة التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى، فضلاً عن أرض بناحية قرية كفر الجزار التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لإقامة وحدة إطفاء عليها، بالإضافة إلى أرض بحى السبط الشرقى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بالمجان لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لإقامة دار مناسبات ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وأرض بمدينة القناطر بمركز ومدينة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد نموذجى.

ومن منطلق المكانة المهمة للتعليم بين محاور برنامج عمل الحكومة لتطوير البنية التحتية فى هذا القطاع، والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، وإيلاء اهتمام اكبر بنصيب محافظات الصعيد من هذه المشروعات، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص قطع أراض بالمجان، وذلك بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادى، وبناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وأخرى بمركز أخميم محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى أرض بمركز المنشأة محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها، وأخرى بالخازندارية شرق مركز طهطا بمحافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإضافتهما لمدرسة الخازندارية شرق الإعدادية، وكذلك بمركز طما بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، وأخيراً بناحية البلينا محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتخصيص عدد آخر من قطع الأرض المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات تخدم أبناء المحافظات، من بينها قطعة أرض بقرية سلامون مركز طما محافظة سوهاج تخصيص قطعة أرض بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى أرض بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد، وأخرى بناحية قرية المدمر مركز طما محافظة سوهاج تخصيص قطعة أرض بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صحي، فضلاً عن أرض بناحية قرية نقباس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف القليوبية، لإقامة مسجد، وكذلك بناحية قرية كفر الأربعين بمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة مركز شباب عليها، وأخيراً بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لصالح وزارة العدل بالإيجار الاسمى لإقامة محكمة جزئية ونيابة مركز أبو النمرس وشهر عقاري.

وفى إطار المشاركة المجتمعية التى تعكس إدراك المواطنين لأهمية دورهم فى دفع جهود التنمية بالدولة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراتً بتخصيص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، تبرعاً من المواطن فراج أحمد عبد التواب، بناحية قرية الجفادون بمركز الفشن، بمحافظة بنى سويف، الأولى لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف لإقامة مدرسة اعدادية مشتركة، والثانية لصالح مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لإقامة مركز اجتماعى ورياضي، والأخيرة لصالح مديرية الصحة والسكان ببنى سويف لإقامة وحدة صحية.