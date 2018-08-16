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رئيس النواب العراقى السابق يطالب بتغليب مصلحة البلاد خلال المرحلة المقبلة

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:19 م
رئيس النواب العراقى السابق يطالب بتغليب مصلحة البلاد خلال المرحلة المقبلة سليم الجبورى رئيس مجلس النواب العراقى السابق
أ ش أ
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى السابق سليم الجبورى، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية تحمل مسؤولياتها بتغليب مصلحة البلاد، لافتا إلى أن المشهد السياسى يشهد حراكا مكثفا من قبل جميع الأطراف بهدف تشكيل حكومة قوية تضم الجميع بدون شروط مسبقة.. معربا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق يسهم ببلورة شكل الحكومة الجديدة.

وذكر مكتب الجبورى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن الجبورى استقبل اليوم، مبعوث الرئيس الأمريكى برت ماكوك، بحضور السفير الأمريكى لدى العراق دوجلاس سليمان".. موضحا أن اللقاء شهد بحث نتائج الانتخابات التشريعية بعد انتهاء عملية الفرز اليدوي.
وأضاف البيان أن اللقاء تم خلاله استعراض جهود الكتل السياسية حول شكل الحكومة المقبلة ودورها فى الوصول إلى رؤية موحدة تحقق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

 

 


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