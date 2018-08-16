جامعة كفر الشيح: نستقبل ألف مريض يوميًا وقوائم الإنتظار تنتهى الشهر المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تمكنت من انهاء قوائم الانتظار لمرضى فيروس سى بقسم الفيروسات الكبدية.

و أكد رئيس الجامعة، فى بيان له، أن مستشفى جامعة كفر الشيخ تساهم فى مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار مجاناً لجميع المواطنين، وسيتم الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية بالمستشفى خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن المستشفى كان لديها 118 حالة، تم الانتهاء من 97 حالة، أغلبها حالات القلب والصدر والقلب المفتوح،والرمد.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل بكل طاقتها للمساهمة بالرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية لكل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن المستشفى تستقبل يومياً أكثر من ألف مريض بالعيادات الخارجية.