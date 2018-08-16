جامعة الزقازيق تحقق فى اتهام الأول على قسم الإعلام لأستاذه بتعيين ابنه بدلا منه

الشرقية – إيمان مهنى

اتهم طالب حاصل على المركز الأول على شعبة صحافة بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة الزقازيق، مجلس القسم بتخطية فى التعيين كمعيد، لمجاملة ابن أستاذ بالقسم.

وقال الطالب محمد عبده محمد يوسف، من قرية الصالحية بالشرقية، حصلت على الترتيب الأول على الدفعة 4 سنوات، وكان من المفترض تعيني معيدا بالقسم، ففوجئت بقرار مجلس القسم بعدم رغبته فى تعيين من شعبة صحافة واختيار الثانى والثالث فى الترتيب وهما من شعبتى الإذاعة والعلاقات العامة.

وقال الطالب بحسب اتهاماته "كنت متفوقا على نجل الدكتور بالفرقة الأولى والثانية، فوجئت بالدكتور " م –غ " يمارس ضغوطا عليا لمنعى من الالتحاق بشعبة العلاقات العامة، أوهمنى أن التعيين بعد عامين سيكون لشعبة الصحافة وعندما أصريت هدد والدى عبر المحمول بالقتل فى مكالمات مسجلة، فاضطرت للالتحاق بشعبة صحافة، مجبرا على السكوت لعدم تنفيذ وعيده لى بالرسوب، وحرصت على التفوق بالفرقة الثالثة والرابعة على أمل التعيين، حتى حصلت على الأول على الدفعة بثلاث شعب، واكتشفت المفاجأة، أن المجلس القسم لا يرغب فى تعيين معيدين هذا العام من الصحافة طبقا للخطة الخمسية.

وأضاف لـ"اليوم السابع": تقدمت بمذكرة لرئاسة الجامعة مدمجة بمكالمة صوتية بينى وبين الأستاذ، للمطالبة فى التحقيق معه بتهديداته، وبحقى فى التعيين.

من جانبه، قال الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب، لـ"اليوم السابع" حولت المذكرة الخاصة باتهامات الطالب للاساتذه إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق فيها بشان تخطي الطالب فى التعيين، موضحا أن التعيينات تكون وفقا لخطة الخمسية لكل قسم، هذا العام تم تعيين معيدين من الإذاعة والعلاقات العامة طبقا للخطة، لافتا أن العام الماضى والمقبل سيكون التعيين للصحافة.