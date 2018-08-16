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جامعة أسيوط تفتح أبواب المدينة الجامعية لذوى الاحتياجات الخاصة دون شرط

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:20 م
جامعة أسيوط تفتح أبواب المدينة الجامعية لذوى الاحتياجات الخاصة دون شرط جامعة اسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على مقترح الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بشأن السماح للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب المبدعين والمتميزين فى كافة المجالات الفكرية والثقافية والرياضية الالتحاق للسكن بالمدينة الجامعية دون الخضوع للشروط والضوابط المعلنة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سوف يتم عرض قراره بالموافقة المبدئية على مجلس الجامعة فى جلسته القادمة لاعتماده رسمياً .
 
وأشار الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى اجتماعه مع مديري قطاع المدن الجامعية والمسئولين والذي شدد خلاله على ضرورة إتاحة الفرصة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بشتى صورها للسكن بالمدينة الجامعية دون قيد أو شرط فور تقدمه بالشهادات والأوراق الطبية التي توضح نوع الإعاقة المصاب بها وذلك فى إطار ما تتخذه إدارة الجامعة من خطوات لتمكين الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أعلى درجات الإتاحة لهم .
 
كما أضاف نائب رئيس جامعة أسيوط إلى قرار الجامعة لأول مرة فى تاريخها بالسماح للطلاب والطالبات المبدعين والمتميزين فى مجال الفكر والنشاط بالسكن بالمدينة الجامعية دون الخضوع للشروط والقواعد المنصوص عليها سابقاً وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على تشجيع المواهب الطلابية ودعم العناصر المتميزة فى كافة المجالات العلمية وغيرها ، موضحاً أن القرار معنى به الطلاب أصحاب المواهب والإبداعات الفكرية ممن لهم دواوين شعرية أو مؤلفات فى مجال القصة أو الرواية على أن يلحق الطالب إيصال الطبع المقدم من دار الكتب .
 
وكذلك الطلاب الحاصلين على براءات اختراع فى مختلف المجالات شريطية تقديم ما يفيد تسجيلهم رسمياً لذلك الاختراع .
 
كما أضاف الدكتور شحاته غريب أن القرار متضمن كذلك الطلاب المتميزين فى كافة مجالات الأنشطة الطلابية سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية ممن أحرزوا مركز أول على مستوى جامعة أسيوط ، أو من الحائزين على أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية فى أي بطولة أو مسابقة محلية . 
 
 

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