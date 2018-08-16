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توفير 53 منفذا لبيع اللحوم البلدى بسوهاج بسعر 95 جنيه للكيلو

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:15 م
توفير 53 منفذا لبيع اللحوم البلدى بسوهاج بسعر 95 جنيه للكيلو منافذ بيع اللحوم بسوهاج
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن توفير 53 منفذا لبيع اللحوم البلدى بمختلف مدن وقرى المحافظة بأسعار مخفضة بسعر 95 جنيها للكيلو خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقوات المسلحة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى 18 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الداخلية لبيع اللحوم بالقرى والمناطق الاكثر احتياجا، وذلك فى اطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه تم عقد اجتماع برئاسة المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، للتأكيد على توفير تلك المنافذ وجاهزيتها لعرض اللحوم بأسعار مخفضة خلال أيام العيد، بحضور وكيل وزارة التموين و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومندوبا عن الغرفة التجارية وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان.

وقرر المحافظ تشكيل لجان من رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية ومديرية التموين والطب البيطرى لمتابعة المعروض من اللحوم بتلك المنافذ، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والالتزام بالأسعار المقررة بتلك المنافذ وهى 95 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 5 منافذ بقرى مركز سوهاج، و6 منافذ بحى شرق، و6 منافذ بحى غرب، و8 منافذ بمركز أخميم، و 7 منافذ بجرجا، و6 منافذ بالمنشاه، و5 منافذ بالبلينا، ومنفذين بطهطا، ومنفذين بطما، ومنفذين بالمراغة، ومنفذين بساقلتة، ومنفذ بجهينة، ومنفذ بدار السلام .

وتوجه عبدالمنعم بالشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والغرفة التجارية على المساهمة فى تلك المنافذ والتعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


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