تنفيذ 870 حكم وضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 870 حكمًا متنوعًا منها 672 حكمًا جزئيا و137 حكم غرامات و35 حكم مستأنف و25 حكم مخالفات، هارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه، حيث تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.