video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 860 حكم وضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:04 م
تنفيذ 860 حكم وضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 696حكمًا جزئيا  و 153 حكم غرامات و10 أحكام مستأنفة ، هارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11550 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة