تنفيذ 860 حكم وضبط 93 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 696حكمًا جزئيا و 153 حكم غرامات و10 أحكام مستأنفة ، هارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11550 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 93 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.