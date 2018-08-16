تعرف على "حذيفة عزام" بوق تميم للخراب والدمار

كتب- هاشم الفخرانى

لا تكف قطر عن شراء أبواق الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط لمهاجمة الدول التى تفضح إرهاب تنظيم "الحمدين" وخاصة عقب المقاطعة العربية فى 5 يونيو 2017 .



حذيفة عزام

ومؤخراً كشفت "قطريليكس" عن شراء الدوحة لبوق إرهابى جديد هو "حذيفة عزام" إبن الإرهابى عبد الله عزام ، حيث تولى مهاجمة معارضى قطر وتركيا، وسخر حسابه على "تويتر" لمعارضة دول المقاطعة العربية لقطر.

واتهم "عزام" دول الرباعى العربى بافتعال الأزمة للتغطية على فشل أنقرة، وقاد عمليات نقل الإرهابيين المدعومين من قطر إلى العراق وسوريا .