تدوير المخلفات المنزلية فى قافلة إرشادية بجامعة المنوفية

دعت قافلة إرشادية بكلية الإقتصاد المنزلى جامعة المنوفية إلى ضرورة سعى ربات البيوت إلى إعادة تدوير المخلفات المنزلية وإعادة استخدامها مرة أخرى وذلك من خلال قافلة الجامعة إلى النادى الإجتماعى بقرية سنجرج بمنوف وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن هذه المخلفات التى دعا إليها المشاركون فى القافلة تدوير الملابس القديمة باستغلالها وصناعة ملابس متنوعة منها وقصها بطرق وأشكال مختلفة، وذلك لكون إعادة التدوير أحد أهم سبل توفير وترشيد الاستهلاك والتدبير الإقتصادى بالمنزل. وقد تناول المشاركون بعض الأمثلة للشرح والتوضيح عن كيفية إعادة تصنيع هذه الملابس مرة أخرى.

القافلة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقام على تنفذها إدارة القوافل بالجامعة وشارك فيها الدكتور خالد على شاهين وكيل كلية الإقتصاد المنزلى والدكتورة سحر كمال محمود.