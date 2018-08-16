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تحرير 543 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:47 ص
تحرير 543 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرور - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح أسفرت عن ضبط 543 مخالفة مرورية وتحصيل 10 ألاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 81 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15  من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

 وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


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