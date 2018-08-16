تحرير 1631 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1631 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 476 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و81 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و78 مخالفة انتظار خاطئ وحجز22 سيارة و174 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو57 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 47 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 49 رخصة لمخالفة البيئة و114 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 45 رخصة لمخالفة خط السير و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و28 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 92 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 19 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و26 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و62 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 15سيارة متروكة و65 مخالفة إزالة فاميه وتحرير33 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و29 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 33 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.