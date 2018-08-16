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تحريات المباحث: محتجز قسم التجمع الأول المنتحر مسجل خطر سرقة

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:30 ص
تحريات المباحث: محتجز قسم التجمع الأول المنتحر مسجل خطر سرقة انتحار - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول، والتى أكدت أن المتهم مسجل خطر سرقة، وتم القبض عليه لاتهامه بسرقة فيلا بمدينة الرحاب.

 

أظهرت التحقيقات الأولية التى باشرتها نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول، إلى وجود شبهة انتحار للمتهم داخل الغرفة المحتجز بها.

 

وأوضحت المعاينة الأولية لجثة المحتجز، استخدام المتهم ملابسه الداخلية فى شنق نفسه، كما أظهرت سلامة جسد المتهم من أى كدامات، إلا بوجود آثار وعلامات حول رقبته نتيجة محاولته الانتحار.

 

وأكد مصدر، أن النيابة طلبت تقرير الطب الشرعى الذى سيثبت ما إذا كان وفاة المحتجز واقعة انتحار أو شبهة جنائية.

 

كان فريق من النيابة قد توجه ظهر أمس للمستشفى الجوى لمعاينة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.

 

يذكر أن ضباط مباحث قسم التجمع الأول قد ألقوا القبض على المتهم بتهمة السرقة أثناء دورية أمنية، وتم احتجازه داخل إحدى الغرف لحين تحرير المحضر اللازم، وأثناء ذهاب الجنود لاصطحابه للتحقيق معه وجدوه فى حالة إعياء وفاقدًا للوعى داخل الغرفة المحتجز بها.


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نيابة القاهرة الجديدة

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