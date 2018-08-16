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تجهيز 450 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:38 ص
تجهيز 450 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من استعدادات مديرية أوقاف القليوبية لاستقبال المصلين فى صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق مع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل مديرية الأوقاف، على تجهيز 450 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد والساحات المفتوحة، ومراكز الشباب وتزوديها بمكبرات صوت بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
 
وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل المديرية، على أنه تم تخصيص خطيب أساسى واخر احتياطى لكل ساحة ليحل محله فى حالة حدوث أى طارئ، موضحا أنه تم اختيار الساحات وفق معايير وضوابط وتحت اشراف الوزارة.
 
وأشار إلى أنه لن يسمح بعمل أى ساحات غير مرخص لها مشددا على عدم استغلال تجمعات المواطنين فى هذه المناسبات الدينية العظيمة لاى اغراض اخرى غير الصلاة فقط.
 
وفى سياق آخر، عقد محافظ القليوبية، اجتماعًا بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومدير المكتب الفنى وأحد أساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها، ومسئولى مديرية الطرق والمقاولين المكلفين بالتنفيذ، ورؤساء المدن والأحياء، لمناقشة تنفيذ خطة المحافظة لرصف الطرق ورد الشيء لأصله، حيث وجه المحافظ تعليماته بسرعة تحديد الشوارع المطلوب رصفها بالإسفلت وببلاط الإنترلوك، وأن يكون التسليم فى مارس 2019.
 
وشدد "عشماوى" خلال الاجتماع على ضرورة اختيار عينات البلاط المطابقة للمواصفات القياسية ومراعاة الشكل الجمالى أثناء الرصف وتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة بنها لمتابعة الأعمال ومراجعة الجودة.
 
كما وجه المحافظ تعليماته للمسئولين التنفيذيين بسرعة البدء فى الأعمال وتحديد جدول زمنى من قبل الشركات المنفذة لإنهاء المشروع، والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لعمل محاضر انضمامية للتأكد من الانتهاء من إدخال جميع المرافق.
 
كما عقد عشماوى، اجتماعا باللجنة العليا للقيادات برئاسته، وعضوية كل من مدير مديرية الرى ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والادارة، ومدير مديرية الصحة، ومدير عام القوى العاملة، وذلك للتجديد لوظيفة مدير عام مركز المعلومات ومدير الموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية لمدة عام.
 
وبدأ المحافظ اجتماع اللجنة بأداء القسم أمام أعضاء اللجنة والمتقدمين، وذلك فى تقليد اتبعه المحافظ منذ عقد لجنة القيادات لضمان الشفافية والحيادية فى اختيار القيادات.

 


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