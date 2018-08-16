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تجديد حبس متهمين بالالتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلي ومونانا الجابوني

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:06 م
تجديد حبس متهمين بالالتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلي ومونانا الجابوني أولتراس- أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بحبس اثنين من أعضاء  متهمين بألتراس أهلاوي، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة.

والمتهمون المحبوسون كلا من  حسام كريم، ومحمود جمعة، حيثوجهت النيابة إليهما تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 

 


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