تأخر إقلاع 3 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

كتب هاني عثمان-رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، إلغاء إقلاع رحلة إضافية للخطوط الجوية السعودية، وتأخر إقلاع 3 رحلات أخرى، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد إلغاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 3334 المتجهة إلى جدة بسبب عدم جداوها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.





وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة الخطوط السعودية رقم 314 والمتجهة إلى الرياض ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جدة، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.

