بعد زيادة البطالة بين خريجى الجامعات.. تعرف على استراتجية الحكومة للمواجهة

كتب : مصطفى عبد التواب

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، إن معدل البطالة بين خريجى الجامعات قد ارتفع خلال الربع الثانى من العام الحالى إلى 52.1%، وفيما يلى أحد الحلول التى تقدمها الدولة لخريجى الجامعات لعدم الانتظار فى طوابير الوظائف الحكومية، وابتكار مشروعاتهم التى توفر لهم فرص عمل وكذلك لاخرين.

حيث أطلقت الدولة مشروع رواد 2030، والذى يدعم نشر ثقافة ريادة الاعمال وحث الشباب على امتلاك مشروعاتهم، من خلال محاور مختلفة للمشروع، والتى بدأت بتدريب طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الأقصر على ثقافة ريادة الأعمال، وتخضع هذه التجربة للتقييم الآن استعدادًا لتعميمها على مستوى محافظات الجمهورية، علاوة على انطلاق محور آخر من المشروع لتدريب 40 ألف طالب من التعليم الفنى على فكر ريادة الأعمال، ثم المحور الثالث وهو تدريب شباب الجماعات والخرجين على ثقافة ريادة الأعمال من خلال ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، وتقديم نفس البرنامج لعدد أكبر من الشباب عبر برتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتقديم نفس المنهج باللغة العربية عبر معهد التخطيط القومى.

الأمر لم يتوقف على نشر ثقافة ريادة الأعمال، بل أعلنت وزارة التخطيط ومشروع رواد 2030 وأكاديمية البحث العلمى، عن إطلاق الشبكة القومية لحاضنات الأعمال، والتى تستهدف احتضان المشروعات الشابة ودعمهم للتحول إلى واقع، من خلال توفير آليات التسويق والابتكار والتمويل للمنضمين لبرنامج رواد الأعمال، وكذلك المشروعات التى تقدم من خارجه، بحسب ما صرحت به الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030.

و بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن الحكومة تستهدف خلال العام المالى الذى يبدأ فى يوليو القادم، تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلاً عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التى تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.