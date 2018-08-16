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الخميس، 16 أغسطس 2018 09:17 م
خالد صلاح
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انتشار الشرطة البريطانية فى برمنجهام بعد تعرض مسجدين لهجمات "بالنبال"

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:46 م
انتشار الشرطة البريطانية فى برمنجهام بعد تعرض مسجدين لهجمات "بالنبال" الشرطة البريطانية
أ ش أ
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انتشرت قوات الشرطة المسلحة البريطانية فى محيط مسجدين فى مدينة برمنجهام تعرضا لهجوم باستخدام "النبال".

وتم استدعاء ضباط الشرطة المسلحة إلى مسجد "قمر الإسلام" فى منطقة سمول هيث، ومسجد الهجرة على طريق هوب مور بعد 20 دقيقة.

وقالت شرطة "وست ميدلاندز" إن الدافع وراء الهجمات غير واضح فى هذه المرحلة، وتعرض المسجدين لهجمات باستخدام النبال حيث تم تحطيم النوافذ خلال صلاة العشاء.
وأوضحت الشرطة أن الضباط المسلحين انتشروا فى المنطقة كإجراء وقائي. وتواصل الشرطة حراسة المنطقة لطمأنة المصلين والسكان المحليين.

وجاءت هذه الأحداث بعد أيام من اعتقال صالح خاطر 29 عاما من مدينة برمنجهام عندما تحطمت سيارته فى حاجز أمنى أمام مقر البرلمان البريطانى فى "وستمنستر" بعد أن اصطدم براكبى الدراجات والمشاة.

وقال نصار محمود ، وهو أمين مسجد برمنجهام، إن المسلمين يواجهون مستويات "غير مسبوقة" من الإسلاموفوبيا.
وفى حديثه بعد الحادث الذى وقع فى وستمنستر يوم الثلاثاء، قال إن الهجمات أثرت بشكل خاص على النساء بسبب الملابس اللاتى ترتديهن والذى يكشف عن أنهن مسلمات.

 

 


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