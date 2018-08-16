video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تؤكد دعمها للمناطق المتأثرة بالحروب فى ولاية النيل الأزرق بالسودان

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:11 ص
اليابان تؤكد دعمها للمناطق المتأثرة بالحروب فى ولاية النيل الأزرق بالسودان شينزو آبى رئيس وزراء اليابان
الخرطوم /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد سفير اليابان لدى السودان شنجى إنجاشي، دعم بلاده للمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات المسلحة فى ولاية النيل الأزرق، موضحًا أن طوكيو ستظل تدعم مشروعات أمن واستقرار المجتمع ومتابعتها؛ خاصة وأنه أثبت نجاحه فى تعزيز عمل المجموعات وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، لمنطقة الشهيد أفندى بمحلية باو بولاية النيل الأزرق، للتعرف على مشروعات أمن واستقرار المجتمع ومتابعتها، بحضور وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان، والوالى خالد حسين، وأعضاء الحكومة ولجنة الأمن بالولاية، وممثلى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

واعتبر السفير أن نجاح المشروع يؤكد استقرار المواطنين وعموم السلام بالمنطقة خاصة والولاية عامة، داعيًا المستفيدين إلى تمديد فرص العمل عبر المشروع وتوسيعه لاستقطاب المزيد من الدعم، ووعد بتذليل كافة العقبات لمزيد من النجاحات.

من جانبه، أكد وزير التعاون الدولى السوداني، سعى الوزارة لجلب مشاريع إنتاجية لولاية النيل الأزرق، خاصة فى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تستهدف الوقوف على مشاريع أمن واستقرار المجتمعات التى تم تمويلها مسبقًا من دولة اليابان، ونفذتها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالولاية.

ودعا الوزير، المانحين لتقديم المزيد من المشروعات لتغطية كافة المجتمعات المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة فى الصحة والتعليم والمياه، مطالبًا المجتمع المحلى بتوفير السواعد العاملة والأراضى الخصبة لتنفيذ المشروعات الممولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تعزى السودان فى ضحايا حادث غرق مركب شمالى الخرطوم

اليابان

أخبار اليابان

الحروب

ولاية النيل الأزرق

السودان




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة