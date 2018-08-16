اليابان تؤكد دعمها للمناطق المتأثرة بالحروب فى ولاية النيل الأزرق بالسودان

الخرطوم /أ ش أ/

أكد سفير اليابان لدى السودان شنجى إنجاشي، دعم بلاده للمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات المسلحة فى ولاية النيل الأزرق، موضحًا أن طوكيو ستظل تدعم مشروعات أمن واستقرار المجتمع ومتابعتها؛ خاصة وأنه أثبت نجاحه فى تعزيز عمل المجموعات وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، لمنطقة الشهيد أفندى بمحلية باو بولاية النيل الأزرق، للتعرف على مشروعات أمن واستقرار المجتمع ومتابعتها، بحضور وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان، والوالى خالد حسين، وأعضاء الحكومة ولجنة الأمن بالولاية، وممثلى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

واعتبر السفير أن نجاح المشروع يؤكد استقرار المواطنين وعموم السلام بالمنطقة خاصة والولاية عامة، داعيًا المستفيدين إلى تمديد فرص العمل عبر المشروع وتوسيعه لاستقطاب المزيد من الدعم، ووعد بتذليل كافة العقبات لمزيد من النجاحات.

من جانبه، أكد وزير التعاون الدولى السوداني، سعى الوزارة لجلب مشاريع إنتاجية لولاية النيل الأزرق، خاصة فى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تستهدف الوقوف على مشاريع أمن واستقرار المجتمعات التى تم تمويلها مسبقًا من دولة اليابان، ونفذتها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالولاية.

ودعا الوزير، المانحين لتقديم المزيد من المشروعات لتغطية كافة المجتمعات المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة فى الصحة والتعليم والمياه، مطالبًا المجتمع المحلى بتوفير السواعد العاملة والأراضى الخصبة لتنفيذ المشروعات الممولة.