النيابة تصرح بدفن جثة محتجز انتحر بقسم التجمع الأول

كتب أحمد حسنى

صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثة محتجز انتحر داخل داخل قسم التجمع الأول، بعد ورود تحريات المباحث، والتى أكدت أن المتهم مسجل خطر سرقة، وتم القبض عليه لاتهامه بسرقة فيلا بمدينة الرحاب.

أظهرت التحقيقات الأولية التى باشرتها نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول، إلى وجود شبهة انتحار للمتهم داخل الغرفة المحتجز بها.

وأوضحت المعاينة الأولية لجثة المحتجز، استخدام المتهم ملابسه الداخلية فى شنق نفسه، كما أظهرت سلامة جسد المتهم من أى كدمات، إلا بوحود آثار وعلامات حول رقبته نتيجة محاولته الانتخار.

وأكد مصدر، أن النيابة طلبت تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.

وكان فريق من النيابة قد توجه ظهر اليوم الخميس، للمستشفى لمعاينة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.