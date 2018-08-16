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الخميس، 16 أغسطس 2018 05:55 م
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لاتهامه بالخيانة العظمى

النيابة الأوكرانية تطالب بتوقع عقوبة السجن 15 عاما لرئيس البلاد السابق

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:37 م
النيابة الأوكرانية تطالب بتوقع عقوبة السجن 15 عاما لرئيس البلاد السابق فيكتور يانوكوفيتش - الرئيس الأوكرانى الأسبق
(أ ف ب)
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طلبت النيابة العامة الأوكرانية خلال جلسة محاكمته، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة السجن 15 عاما للرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، اللاجىء فى روسيا منذ إقالته ويحاكم غيابيا بتهمة الخيانة العظمى.
 
وقال الادعاء إن فيكتور يانوكوفيتش خان شعبه، خان جيشه، فى أصعب وقت لبلاده ولمواطنيه، وفر، وخان حتى انصاره المقربين وطلبوا انزال عقوبة السجن 15 عاما بيانوكوفيتس فيكتور فيودوروفيتش.
 
وكان يانوكوفيتش فر فى فبراير 2014 إلى روستوف، جنوب روسيا، بعد بضعة اسابيع من الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا في الميدان بكييف، والتى آسفر قمعها عن إراقة الدماء.
 
وكشف فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بعد ذلك أن عملية الهرب تمت بفضل عملية خاصة اعدتها موسكو، حيث طالبت السلطات الجديدة الموالية للغرب فى كييف، مرارا بتسليم يانوكوفيتش الذي تتهمه ب "الخيانة العظمى" وب "انتهاك وحدة اراضي" اوكرانيا.
 
 
 
 

 


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