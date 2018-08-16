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المملكة السعودية تطلق علامات إرشادية بـ3 لغات بالمشاعر المقدسة

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:44 م
المملكة السعودية تطلق علامات إرشادية بـ3 لغات بالمشاعر المقدسة حجاج
كتب- هاشم الفخرانى
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أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووكالة الأنباء السعودية عدداً من الرسائل الإرشادية والتوعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة لاسيما أثناء استخدامهم قطار المشاعر، وذلك بثلاث لغات: الإنجليزية، والأوردية، والعربية، في خطوة أولى تستهدف الوصول إلى 9 لغات بعد يوم غد، ليتم بثها عبر "واس" وخدماتها الإخبارية، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، ومختلف الوسائل المتاحة في المشاعر المقدسة.

 

لوحة استرشادية
لوحة استرشادية

 

وجرى إعداد الرسائل الإرشادية من قبل هيئة تطوير مكة المكرمة بلغات عدة، وبأسلوب مبسط ليصل مفهومها إلى الحجاج بمختلف جنسياتهم من خلال تصاميم إنفوجرافيك إبداعية حولت النص الحرفي إلى رسوم ثابتة ومتحركة يمكن استيعابها بوضوح وتشويق.

 

لوحة ارشاد
لوحة ارشاد

 

وستتولى "واس" بث هذه الرسائل عبر خدماتها الإخبارية على موقعها الإلكتروني داخل المملكة وخارجها بالتوازي مع حركة الحجاج ما بين المشاعر المقدسة، وحساباتها الرسمية، وحسابات هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وذلك لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج.

وسيتم كذلك بث عدد من مقاطع الفيديو بتسع لغات هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الأوردو، الفارسية، الإندونيسية، واللغتين الإفريقيتين: الهوساوية، واليوربا، وتتضمن جميعها الإرشادات والتوجيهات أثناء رمي الجمرات من أجل خدمة الحجاج الذين لا يتحدثون العربية سواءً بالنص أو الصورة.

وستعمل "واس" على الإسهام في انتشار هذه الرسائل بمختلف الوسائل حيث ستصل بعون الله تعالى إلى الحجاج سواءً عبر حساباتها وتطبيقها على الجوال، علاوة على حسابات الهيئة واللوحات الإرشادية الثابتة والمتحركة المنتشرة في المشاعر المقدسة، وتلك الموجودة داخل قطار المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليه.

 

 


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