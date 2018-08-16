المباحث تستجوب متهمين بسرقة أجهزة كهربائية لكشف ارتكابهما وقائع أخرى

كتب كريم صبحى

تستجوب أجهزة أمن بالقاهرة عاملين متهمان بسرقة أجهزة كهربائية من شركة بمنطقة عابدين لبيان ارتكابهما وقائع أخرى .

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية، مفاده قيام شخصين بعرض "سخان كهربائي، 2 مروحة" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط كل من "سفيان م أ" 21 سنة، عامل بشركة لصباغة وتجهيز الملابس، و"عمر ح ا" 24 سنة، عامل بالشركة، وبحوزتهما مبلغ 5000 جنيه، وسخان كهربائى، و2 مروحة مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات والمبلغ المالى من داخل الشركة عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء "صلاح الدين ع م" 56 سنة، محامى بالشركة، تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.