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المباحث تستجوب متهمين بسرقة أجهزة كهربائية لكشف ارتكابهما وقائع أخرى

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:00 ص
المباحث تستجوب متهمين بسرقة أجهزة كهربائية لكشف ارتكابهما وقائع أخرى سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تستجوب أجهزة أمن بالقاهرة عاملين متهمان بسرقة أجهزة كهربائية من شركة بمنطقة عابدين لبيان ارتكابهما وقائع أخرى .  

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية، مفاده قيام شخصين بعرض "سخان كهربائي، 2 مروحة" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط كل من "سفيان م أ" 21 سنة، عامل بشركة لصباغة وتجهيز الملابس، و"عمر ح ا" 24 سنة، عامل بالشركة، وبحوزتهما مبلغ 5000 جنيه، وسخان كهربائى، و2 مروحة مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات والمبلغ المالى من داخل الشركة عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء "صلاح الدين ع م" 56 سنة، محامى بالشركة، تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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