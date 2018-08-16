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المالية: 1.6مليار دولار قيمة السلع الأساسية المستوردة من مارس إلى يوليو 2018

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:15 م
المالية: 1.6مليار دولار قيمة السلع الأساسية المستوردة من مارس إلى يوليو 2018 محمد مُعيط
كتب - أحمد يعقوب
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فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبشكل مستمر، كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد مُعيط وزير المالية من مصلحة الجمارك عن السلع الواردة للاستهلاك المحلى داخل البلاد وتم سداد الرسوم والضرائب المختلفة عنها والتى تم الافراج عنها عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة من اول مارس وحتى يوليو 2018 بلغت قيمتها 1.630 مليار دولار.

 

وأشار التقرير الى أن قائمة السلع تضمنت الآتي:

 ـ حيوانات حية من الأبقار بقيمة 63 مليون دولار.

ـ لحوم طازجة ومجمدة بقيمة 314 مليون دولار.

ـ الدواجن بجميع أنواعها 16 مليون دولار.

ـ اسماك بأنواعها بقيمة 176 مليون دولار.

ـ البان ومنتجاتها بقيمة 115 مليون دولار.

ـ سكر مكرر بقيمة 146 مليون دولار.

ـ أرز بقيمة 14 مليون دولار.

ـ زيوت طعام بقيمة 590 مليون دولار.

ـ خضروات وفاكهة بقيمة 196 مليون دولار.

كما تم استيراد قمح بقيمة 980 مليون دولار للاستهلاك المحلي.

 

وأوضح التقرير حرص الدولة على وجود السلع الأساسية بوفرة للقضاء على استغلال البعض لنقص السلع والسعى لرفع الأسعار، وتضمن التقرير ان توافر العرض بكميات كبيرة يسهل على المواطنين الحصول على السلعة بسهولة وبأسعار غير مبالغ فيها.

 


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اﻻستهلاك المحلى

محمد مُعيط

المنافذ الجمركية

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد




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