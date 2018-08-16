الكشف على 1575مريضًا خلال يومين بقافلة طبية ببلقاس دقهلية

وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل قافلة طبية علاجية بقرية 49 الدرافيل مركز بلقاس على مدار يومين، حيث شارك فى القافلة 10 عيادات تخصصية من مختلف التخصصات الطبية، واشترك فى القافلة 89 من العاملين بمختلف التخصصات، إلى جانب توافر 113 صنف علاج لجميع التخصصات.

وأضاف "مكى" أنه تم الكشف الطبى على 1575 مريضًا خلال اليومين، وتم إجراء 136 أشعة عادية وموجات فوق صوتية، كما تم عمل تحاليل دم وطفيليات 277 مريضًا، والكشف المبكر عن أمراض السكر بالدم لـ150 مريضًا، وتم استخراج 15 قرار علاج على نفقة الدولة، كما تم تحويل 13 مريضًا لإجراء عمليات بالمستشفيات التابعة للمديرية، وأقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية وصحية.

وأوضح الدكتور سعد مكى أن القوافل الطبية العلاجية مستمرة لضمان وصول الخدمات الصحية التخصصية لجميع مناطق المحافظة ولخدمة المرضى.